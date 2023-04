Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In manchen Landstrichen der Pfalz wird das Christkind von Knecht Ruprecht oder dem Belzenickel begleitet. Aber in den ehemaligen Mundatdörfern um Weißenburg, also in der Südpfalz und dem unteren Elsass, hat das Christkind einen anderen Begleiter: Hans Trapp. Auf den Spuren des Ritters vom Berwartstein sind bis heute um Weihnachten herum Wanderer aus Weißenburg unterwegs. So auch in diesem Jahr.

Die Überlieferung kennt deutliche Bilder: Wenn das Christkind mit seinem Begleiter am Weihnachtsabend die hell erleuchteten Kinderstuben betritt, werden die braven Kinder durch das Christkind