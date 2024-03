An der Grundschule Dellfeld können die Lehrer ab nächstem Jahr mit einer 45.000 Euro teuren Computeranlage Sport unterrichten. So was gibt es in Rheinland-Pfalz noch nicht.

Der Zweibrücker Flugplatz ist eine der größten Einnahmequellen für die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Dieses Jahr sprudelt das Geld von dort nicht so stark wie erwartet.

Erneut hat es auf dem Exerzierplatz Auseinandersetzungen gegeben. Die Polizei berichtet von Streit und Pöbeleien. Vier Männer mussten über Nacht in Gewahrsam bleiben.

Der Zweibrücker Stadtrat hat einen auf Kante genähten Haushalt 2024 abgesegnet. Extrawünsche der Fraktionen wurden erst alle abgelehnt, sollen nun aber größtenteils doch erfüllt werden. Wie die Verwaltung den Spagat hinkriegen will.

Sichtbar für die Pirmasenser ist der Umzug des Reformhauses Escher in die Ringstraße. Teilweise sehr weit weg sind die insgesamt 39 Filialen des Unternehmens, von denen jene in der Schuhstadt nun die modernste ist – und für Familie Escher sowieso „emotional die Nummer eins“.

In Rimschweiler wird aus einem Innen- wieder Außenbereich, Gebautes darf stehenbleiben, und keiner muss für Gartengrundstücke wiederkehrende Beiträge zahlen. Der Stadtrat macht’s möglich.

Auf die Vorstellung des Haushaltsplanes für Eppenbrunn reagierte die CDU-Fraktion, indem sie eine Liste von 17 Wünschen und Vorschlägen vorbrachte, die noch einzuarbeiten seien. Die Gemeinderatssitzung wurde unterbrochen – und nach fraktionsinternen Besprechungen die Haushaltsberatungen vertagt. Der Vorgang hat für Erstaunen gesorgt.

Auf dem Gelände der ehemaligen Parkbrauerei besteht Baurecht, die Bauarbeiten dort können weitergehen, versicherte Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Das Verfahren sei beendet, das Anwohner gegen den Bebauungsplan der Stadt angestrengt hatten.