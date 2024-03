Erneut hat es auf dem Exerzierplatz Auseinandersetzungen gegeben. Wie die Polizei berichtet, zeigte am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein amtsbekannter 24-Jähriger eine Auseinandersetzung zwischen ihm und einer Personengruppe an. Es sei um einen mittleren zweistelligen Geldbetrag gegangen. Etwa 15 Personen unterschiedlicher Nationalitäten wurden im Anschluss von den Beamten an den Treppen der Johanneskirche angetroffen und einer Kontrolle unterzogen.

Dabei habe sich ein ebenfalls amtsbekannter 25-Jähriger aus der Gruppe äußerst aggressiv und provozierend verhalten. Laut Polizei wurde er aus Eigensicherungsgründen gefesselt. Er habe heftigen Widerstand geleistet und sei dann aufgrund massiver Fremd- und Eigengefährdung ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen worden. Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten von Personen aus der Gruppe massiv beleidigt und teilweise bedroht. Gegen alle Gruppenmitglieder wurden Platzverweise ausgesprochen. Diesen sei zunächst Folge geleistet worden.

Vier Männer blieben über Nacht in Gewahrsam

Allerdings seien gegen 21 Uhr erneut Pöbeleien vom Bereich Exerzierplatz gemeldet worden. Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass dort wieder die gleiche Gruppe wie zuvor unterwegs war. Acht junge Männer im Alter zwischen 15 und 20 Jahren wurden zur Dienststelle gebracht. Die vier volljährigen Hauptaggressoren mussten über Nacht in polizeilichem Gewahrsam bleiben. Die vier noch nicht Volljährigen wurden auf der Dienststelle von ihren Sorgeberechtigten abgeholt.

Die Polizei betont, dass es zu keinen Verletzungen kam. Die beteiligten Personen würden entsprechend der jeweils von ihnen verübten Straftatbestände und Ordnungswidrigkeiten angezeigt.