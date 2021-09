Über der Pfalz und angrenzenden Gebieten ist es am Dienstag zum siebten Kerosinablass in diesem Jahr gekommen. Wie das Luftfahrtbundesamt mitteilte, sind aktuell zwölf Tonnen Treibstoff versprüht worden. Verursacher war eine Boeing 747-8 des US-Logistikunternehmens UPS, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage bestätigte. Auslöser sei „eine technische Fehlfunktion“ gewesen. Die Maschine war am Dienstagabend um 22.45 Uhr in Köln/Bonn gestartet. Kurz nach dem Start steuerte sie nach Südwesten, um über dem Saarland, der Nordpfalz und dem Hunsrück Kerosin abzulassen.

Bundesverkehrsministerium missachtet Empfehlung des Umweltbundesamtes

Die Frage, warum der Jet den Treibstoff nicht über näher liegenden Gebieten in Hessen oder Nordrhein-Westfalen versprüht hat, ließ der Unternehmenssprecher unbeantwortet. Wie berichtet, lehnt es das Bundesverkehrsministerium ab, anzuordnen, dass solche Ablässe über wechselnden Gebieten erfolgen. Einen entsprechende Empfehlung hatte das Umweltbundesamt ausgesprochen.