Die Galeria-Filiale auf der Maximilianstraße zählt nicht zu den 16, die Ende August geschlossen werden sollen. Vertreter aus Politik und Wirtschaft zeigen sich über die am Samstag verkündete Entscheidung erleichtert. Ihre große Hoffnung: dass es die letzte Zitterpartie dieser Art für die Mitarbeiter und die Innenstadt war.

Es ist nicht das erste Mal innerhalb weniger Jahre, dass um Galeria Kaufhof in Speyer gezittert werden musste. Schon bei früheren Insolvenzverfahren wurden viele der einst 172 Filialen geschlossen. Der Name der Speyerer Filiale war nie darunter . Das ist auch diesmal so: Beim letzten verbliebenen Standort des Warenhaus-Konzerns in der Pfalz geht es weiter.

