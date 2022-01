Ahrtal: Spenden-Millionen können nicht ausgezahlt werden

Etwa sieben Millionen Euro spendeten Bürger an die Ahrtal-Winzer. Das Geld kommt jedoch nicht bei den Betroffenen an. Was läuft da schief? Zum Artikel

Gewerkschaft: Kita-Gesetz ist gescheitert

Nur noch satt, sauber und sicher, aber ohne pädagogischen Anspruch? In ungewöhnlich scharfen Worten kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft das Kita-Zukunftsgesetz des Landes. Das Bildungsministerium sieht sich zu Unrecht gescholten. Zum Artikel

Mark Forster: Großer Auftritt für die Pfalz und den FCK

Es war ein ganz großer Auftritt für den 1. FC Kaiserslautern und ein durchaus passabler für die Pfalz und ihre Traditionen: Die Pro-Sieben-Sendung „Wer stiehlt Mark Forster die Show?“. Zum Artikel

Wie sicher ist die Luca-App?

Die Daten der Luca-App dienen einzig und allein der Kontaktnachverfolgung im Infektionsfall. Die Mainzer Polizei besorgte sich illegal diese Informationen. Experten zweifeln auch, ob die App überhaupt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie hilft. Zum Artikel

Steht der Schutz des Lebens über allem?

Die Intensivstationen sind voll mit Covid-Patienten. Immer wieder wird über Triage diskutiert – wer bekommt das letzte freie Intensivbett? Hat der Schutz des Lebens Vorrang vor allem anderen? Der Landauer Philosoph Christian Bermes sagt im Interview, dass mehr zum menschlichen Leben gehört als das Atmen. Zum Artikel

Wie Kitas vor Einbrechern geschützt werden können

Seit Tagen häufen sich Einbrüche in Kindertagesstätten in Neustadt und in der Südpfalz. Ein Experte von der Polizei hat uns erklärt, was vor Ort getan werden kann, um Täter abzuschrecken. Zum Artikel

Gewerbemiete darf im Lockdown gekürzt werden

Urplötzlich stand im Frühjahr 2020 vieles still: Wegen des Coronavirus mussten von einem Tag auf den anderen auch Geschäfte schließen. Fixe Kosten wie Miete liefen aber weiter. Für Streitfälle hat der Bundesgerichtshof jetzt eine Richtschnur vorgegeben. Zum Artikel

Versuchte Tötung: Messer-Angriff in der Südpfalz

Ein 24 Jahre alter Mann soll im südpfälzischen Lustadt einen 58-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt haben – auf offener Straße. Zum Artikel

Feuerwehr holt Gasflaschen aus brennender Halle

Im südwestpfälzischen Saalstadt gab es am Mittwoch einen Großbrand. Die Rauchsäule über der Halle eines metallverarbeitenden Betriebs war weithin zu sehen. Probleme bereitete der Feuerwehr vor allem die Explosionsgefahr. Zum Artikel

Darum braucht das Paket so lange

Bequem im Netz bestellen, und in Nullkommanix ist die begehrte Ware da – so hätten es Konsumenten gerne. Doch in letzter Zeit ist öfter mal Sand im Getriebe, und man wartet Wochen. Wir erklären, warum das so ist. Zum Artikel

Wo die ausrangierten Weihnachtsbäume landen

Eben noch Symbol und Freudenspender im Wohnzimmer, morgen schon Heizmaterial oder Bodenauflockerer. Die Weihnachtsbäume erleben in diesen Tagen einen rasanten Wechsel. Wir haben ihren letzten Weg begleitet. Zum Artikel