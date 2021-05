Einen Tag nach ihrer Wiederwahl zur Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz kündigt Malu Dreyer (SPD) im RHEINPFALZ-Interview mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien an. Schon in den nächsten Wochen sollen deshalb konkrete Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht werden, um mehr Windkraft und mehr Photovoltaik zu ermöglichen. Die in Neustadt geborene Dreyer steht seit 13 Jahren an der Spitze der Regierung. Zum zweiten Mal führt sie eine bundesweit einmalige Koalition aus SPD, Grünen und FDP an. Im Gespräch erläutert sie, warum noch keine mobilen Impfteams in sozialen Brennpunkten in Ludwigshafen unterwegs sind und wie sie es mit der gendergerechten Sprache hält.

Das ausführliche Interview finden Sie hier