Rund 3000 Unterstützer haben eine Petition im Internet unterschrieben, die sich gegen den Bau von Windkraftanlagen im Pfälzerwald richtet. Wie berichtet, sieht der neue Koalitionsvertrag der Landesregierung vor, das unter bestimmten Auflagen zu ermöglichen.

Für diese Pläne ging die CDU am Montag einmal mehr mit der künftigen rot-grün-gelben Koalition hart ins Gericht. Bei einer Telefonschalte mit führenden Unionspolitikern, Funktionären des Pfälzerwald-Vereins und der Initiative Pro Pfälzerwald, sagte der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Christian Baldauf: „Ich befürchte das Schlimmste. Das darf so nicht kommen.“ Er fordert nun von der Landesregierung detaillierte Auskunft über die Pläne, Windkraftanlagen im Pfälzerwald zu bauen. Der ehemalige Pirmasenser OB und Vorsitzende der CDU im Bezirkstag, Bernhard Matheis, ärgerte sich, dass die Landesregierung sich nicht dafür interessiere, was die Bürger vor Ort von den Plänen halten. Von der viel gepriesenen Bürgerbeteiligung sei bei diesem Thema nichts zu hören. Er verwies zudem darauf, dass der Pfälzerwald schon jetzt einen sehr hohen Beitrag zum Klimaschutz leiste. Das Biosphärenreservat sei eine geschichtsträchtige Kulturlandschaft, für deren Erhalt es sich lohne zu kämpfen.

CDU-Bundestagskandidat Florian Bilic sagte: „Wir müssen mobilisieren.“ Der Missmut der Bevölkerung über die Vorhaben der Landesregierung müssten sichtbar gemacht werden. Er fürchtet „unwiderrufliche Einschnitte in den Pfälzerwald“, sollte der Koalitionsvertrag umgesetzt werden.

Die Online-Petition richtet sich an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne). Initiiert wurde die Petition von der Initiative Pro Pfälzerwald. Sie schreibt: „Wir fordern von Frau Malu Dreyer und Anne Spiegel: Finger weg vom Pfälzerwald! Keine Öffnung des Biosphärenreservats Pfälzerwald/Nordvogesen für die Windindustrie!“ Für die Menschen sei der Pfälzerwald ein Naherholungs- und Wandergebiet sowie Klimaschützer, Trinkwasserreservoir, Sauerstofflieferant und Rückzugsgebiet für viele Pflanzen- und Tierarten wie Wildkatze, Luchs, Schwarzstorch und andere Arten.

Doch das Biosphärenreservat sei von Zerstörung bedroht. Windräder seien ein „heftiger Eingriff in die Natur“. Der Beitrag einiger Windräder im Pfälzerwald zum Klimaschutz wäre minimal, der Schaden für die Natur, den Tourismus und als Naherholungsgebiet der Region dagegen unermesslich, argumentiert die Initiative, die sich schon vor ein paar Jahren erfolgreich gegen den Bau von Windrädern im Pfälzerwald gewehrt hatte. Auch damals war die CDU ihr wichtigster politischer Partner.

Im Netz