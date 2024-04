Mehrere Computer sowie eine Kasse mit Kopiergeld sind laut Polizei aus einer Schule in der Burgstraße in Kaiserslautern gestohlen worden. Die Bemanten informierten am Freitagmorgen über die Tat, die zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, stattfand. Die Täter haben sich über den Innenhof Zugang zum Computerraum verschafft. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise entgegen unter der Telefonnummer 0631 3692620.