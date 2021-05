Interview: Schon in den kommenden Wochen sollen Gesetzesänderungen für mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien auf den Weg gebracht werden. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) einen Tag nach ihrer Wiederwahl im Landtag an. Wo ihr die Genderpause beim Sprechen noch nicht flüssig über die Lippen kommt.

Frau Ministerpräsidentin, Sie sprechen von einem „Veränderungsjahrzehnt“, das Ihre erneut gewählte Ampelkoalition gestalten will. Heißt das im Umkehrschluss, Sie haben Jahre des Stillstands hinter sich?

Ganz und gar nicht. Wir haben sehr, sehr gute Grundlagen geschaffen. Wir haben für Klimaschutz gesorgt und die Bildung nach vorn gebracht. Aber jetzt müssen wir an Tempo zulegen. Die Transformation verändert die gesamte Arbeitswelt. Wir wollen, dass die Veränderung nicht zum Jobabbau führt sondern zukunftsfähige Arbeitsplätze schafft. Wir sind in Kontakt mit Betriebsräten und Unternehmen. Alle Weichen, die wir jetzt stellen, sind relevant für die nächsten Jahrzehnte.

Wenn sie von Transformation sprechen, was meinen Sie damit?

Es geht darum, dass man einerseits Betriebe bei der Veränderung begleitet. Nehmen Sie etwa den Autozulieferer Continental in Rheinböllen ...

...dort soll bis 2028 die Produktion von acht Millionen Bremsen auf vier Millionen pro Jahr halbiert werden.

Es war sehr wichtig, dass wir uns politisch eingesetzt haben, dass es einen Zukunftsvertrag gibt, der erst einmal den Standort sichert und der den Betrieb auf dem Weg begleitet, Zukunftsbranchen zu finden, mit denen Arbeitsplätze erhalten werden. Andererseits wollen wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Fort- und Weiterbildung begleiten. Sie sollen sich auf neue Fähigkeiten einstellen für Jobs, die entstehen werden.

Die Schuhfabrik Peter Kaiser in Pirmasens hätten Sie nicht retten können?

Wir waren natürlich auch mit der Geschäftsleitung von Peter Kaiser sehr eng im Gespräch. Wir konnten das Unternehmen in dem Sinn nicht retten, aber es gibt eine Perspektive, die Traditionsmarke zu erhalten.

Alles, was Ihre neue Regierung anpackt, steht unter Finanzierungsvorbehalt. Was werden Sie in diesem Jahr konkret beginnen?

Wir werden sehr viele Projekte schnell und konkret anpacken. Der Haushaltsvorbehalt ist das Normalste der Welt. Für den Ausbau der erneuerbaren Energien werden wir zügig den Landesentwicklungsplan fortschreiben. Auch das Klimaschutzgesetz muss für den Ausbau der Photovoltaik an einer Stelle sehr schnell geändert werden. So gibt es viele Vorhaben, die wir in den nächsten Wochen auf den Weg bringen werden.

Können Sie eine Prognose wagen, wie in zehn Jahren jemand aus Thaleischweiler-Fröschen zum Arbeitsplatz nach Kaiserslautern kommt und das Einfamilienhaus heizt, in dem jetzt noch eine Ölheizung brummt?

Eine Prognose ist schwierig, aber das Ziel kann ich Ihnen beschreiben: Wir wollen diese Haushalte unterstützen und beraten, dass sie ihr Heizungssystem verändern können. Dafür gibt es finanzielle Unterstützung aus Förderprogrammen vom Bund. Das Thema Wärmewende ist ein großer Schwerpunkt. Und die Mobilität fordert uns in den Regionen besonders heraus, in denen es wirtschaftlich nicht rentabel ist, dass jeden Tag jede Stunde ein Bus fährt. Aber es ist der Anspruch an moderne Mobilität, dass wir andere Formen finden.

Muss das gerade gekaufte Dieselauto wieder abgeschafft werden?

Nein. Aber bei allen Zukunftsinvestitionen müssen die Menschen auch im Privaten im Blick haben, dass der CO2-Preis steigt und damit auch Heizöl oder Kraftstoffe teurer werden. Das bestimmen nicht wir in Rheinland-Pfalz. Aber wir wollen Menschen beraten, dass sie sinnvolle wirtschaftliche Entscheidungen treffen können.

In der Pfalz formiert sich Widerstand gegen Windkraft im Pfälzerwald. Werden Sie Überzeugungsarbeit leisten oder sagen Sie „Basta!“?

Uns Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger für die Energiewende zu gewinnen. Wir müssen erheblich mehr Windkraft ausbauen. Ich stehe völlig überzeugt dahinter. Es geht nicht um die Kern- und Pflegezone, und der Status als Biosphärenreservat wird nicht gefährdet. Aber es gibt Ecken im Pfälzerwald, da kann man Windkraft verantworten. Wenn man die Wälder retten möchte, dann muss man mehr für den Klimaschutz tun.

Das Land steckt noch in der Corona-Krise. Wäre es nicht an der Zeit, mobile Impfteams in soziale Brennpunkte zu schicken, etwa nach Ludwigshafen in die Bayreuther Straße?

Vom Grundsatz her schon, aber wir hatten anders als Baden-Württemberg nicht das Problem, dass wir den Impfstoff von Astrazeneca nicht haben verimpfen können. Bei uns ist die Impfbereitschaft nach wie vor hoch. Natürlich können Sonderaktionen stattfinden, und wir haben schon darüber nachgedacht, dass auch das Impfen in sozialen Brennpunkten eine wichtige Sonderaktion sein kann. Aber dafür brauchen wir mehr Impfstoff: Der Bund hat uns versprochen, dass es im Juni mehr Impfstoff geben wird, dann wird es leichter.

Noch ein umstrittenes Thema: Die Koalitionspartner wollen Gendergerechtigkeit ausdrücken. Suchen Sie für sich selbst noch nach einem Weg?

In meiner Rede am Dienstag habe ich einmal die Genderpause genutzt, und ich habe gemerkt, dass ich bei „Bürger- und Bürgerinnen“ Probleme hatte. Das ist sicher eine Gewohnheitsfrage. Wir haben uns auf die Genderpause geeinigt. Das ist gut.

Ihre Anrede „Sehr geehrte Herren und Damen“ ist eines Ihrer Markenzeichen. Werden Sie sie um das dritte Geschlecht erweitern?

Ich würde gerne weiterhin die Anrede der weltberühmten Frauenrechtlerin Marie Juchacz verwenden. Es ist mein Markenzeichen. Ich glaube, die Menschen in Rheinland-Pfalz wissen, wie ich denke. Aber ich werde das aufmerksam verfolgen.

Im Februar haben Sie im RHEINPFALZ-Gespräch gesagt, 65 sei ein gutes Alter zum Aufhören. Sie wollten keinesfalls bis 70 weiterarbeiten. Sie sind jetzt 60. Werden Sie in den nächsten fünf Jahren ihre Nachfolge regeln?

Jetzt trete ich erst einmal an für fünf Jahre. Dafür bin ich am Dienstag gewählt worden, darüber bin ich sehr glücklich und auch dankbar. Ich freue mich auf die Arbeit. 65 kann auch 66 oder 67 bedeuten. Ich lege mich heute gar nicht fest, auch nicht morgen.