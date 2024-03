Unter der Dachmarke Pfälzerwald sollen alle zusammenfinden, die in der Südwestpfalz im Tourismus tätig sind: Verbandsgemeinden, Städte, Gastgeber. Das ist mit Schwierigkeiten verbunden.

Das Zweibrücker Jugendamt wollte einer Pflegefamilie ein Kind wegnehmen, weil es das Wohl des Kindes gefährdet sah. Wie das Amt bei solch einem Verdacht vorgeht.

Noch immer ermittelt die Polizei zum Tötungsdelikt von Bubenhausen. Der Ehemann Getöteten bleibt weiter in Haft.

Die ökumenische Sozialstation Zweibrücken hat am Dienstag ihre Tagespflege „Auszeit“ auf dem Flugplatz eröffnet. Wochentags von 8 bis 16 Uhr können dort bis zu 18 Gäste betreut werden, um pflegende Angehörige in dieser Zeit zu entlasten.

Das war nicht in Ordnung, sagt der Gemeinderat Wallhalben zur Art und Weise, wie 2018 die Geschäfte in der Gemeinde geführt wurden. Ortsbürgermeister war damals Berthold Martin, Beigeordnete die heutige Ortschefin Christine Burkhard.

Wie der Vater so der Hohn? Der Hornbacher Unternehmer Thomas Hohn möchte in die Fußstapfen seines Vaters Reiner treten, der nach drei Jahrzehnten als Stadtbürgermeister aufhören möchte. Aber er will kein Reiner Hohn 2.0 sein.

Enorme Einsparpotenziale für Energie hat ein Quartierskonzept für die Bauhilfe ergeben. Allein mit anderer Heizungssteuerung, der Dämmung von Rollläden oder dem Abdichten zugiger Stellen im Treppenhaus könnten zig Tonnen Kohlendioxid gespart werden. Und beim Heizen sollte in einem Fall sogar das Abwasser als Wärmequelle in Betracht gezogen werden.

Ein im vergangenen Jahr angelaufenes Hilfsprogramm zur Unterstützung von Kleinstunternehmen verzeichnet in den Anlaufstellen in Pirmasens und Zweibrücken eine hohe Anzahl an Anfragen. Gefördert werden Weiterbildungsmaßnahmen für Solo-Selbstständige. Viele hätten durch die Pandemie sehr gelitten, sagen die Berater.

Am 20. März ist der Internationale Tag des Glücks. Den Weltglückstag, den „Day of Happiness“, gibt seit 2013. Er soll dazu anstoßen, über das Glück nachzudenken, es fernab von Materiellem anzuerkennen und Wege zu finden, mehr Menschen auf der Welt Glück zu ermöglichen. Pirmasenser Persönlichkeiten haben wir drei Fragen dazu gestellt.