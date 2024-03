Die ökumenische Sozialstation Zweibrücken hat am Dienstag ihre Tagespflege „Auszeit“ auf dem Flugplatz eröffnet. Wochentags von 8 bis 16 Uhr können dort bis zu 18 Gäste betreut werden, um pflegende Angehörige in dieser Zeit zu entlasten.

Hell und freundlich empfängt die Tagespflege „Auszeit“ ihre Gäste. Ein Esszimmer mit Küche, ein weiterer Gemeinschaftsraum mit Kaminecke, Ruhe- und Entspannungsräume sowie ein Therapieraum stehen zur Verfügung. „Wir haben lange gesucht, bis wir passende Räumlichkeiten für unsere Tagespflege hatten“, sagt Helga Hahnebach, Geschäftsführerin der Ökumenischen Sozialstation Zweibrücken. Seit 47 Jahren bietet die Sozialstation ambulante Pflege an. Ihren Sitz hat sie in der Landauerstraße, die Räume für die Tagespflege in der Max-Planck-Straße sind angemietet.

Die »Auszeit« auf dem Flugplatz. Foto: Moschel

Dort, wo sich jetzt die Tagespflege der ökumenischen Sozialstation befindet, waren früher Büroräume. Davon ist nach dem Umbau nicht mehr viel zu sehen. Eine sechsstellige Summe habe man investiert, berichtet Hahnebach: „Die wenigsten haben für ihre Tagespflege so viel Platz wie wir. Meistens ist es nur ein Raum, angebunden an ein Altenheim.“ 18 Gäste könne man in den klimatisierten Räumen empfangen. Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr.

Ein Programm strukturiert den Tag

Zum einen unterstütze die Tagespflege dabei, „dass ältere Menschen so lange wie möglich so fit wie möglich zuhause leben können“, betont Martin Bach, Vorstandsvorsitzender der ökumenischen Sozialstation und Pfarrer der protestantischen Gemeinde Ixheim. Zum anderen entlaste sie pflegende Angehörige. Ob die Gäste einen Tag, zwei, drei oder mehr Tage in der Woche kommen, könne jeder für sich entscheiden. Auf Wunsch werden sie mit einem Bus der Sozialstation abgeholt und nach Hause gebracht. „Das ist auch etwas für Leute, die einen schönen Tag in einer Gruppe haben wollen“, ergänzt Bach.

Gute Stimmung am Esstisch. Foto: Moschel

Ein Programm strukturiert den Tag der Gäste. „Wir bieten ein gemeinsames Frühstück an, an dem man aber nicht zwingend teilnehmen muss. Es gibt auch Gäste, die erst zuhause frühstücken und dann kommen“, führt die Pflegedienstleiterin Petra Jost aus. Nach dem Frühstück stehen Therapie und Beschäftigung auf dem Plan; nach dem Mittagessen dürfen die Gäste auf Wunsch ruhen, danach gibt es Kaffee und Kuchen und eine weitere Aktivierungsrunde. Alle Räume sind barrierefrei.

Pflegeversicherung kann Kosten mittragen

Die Kosten der Tagespflege können laut Martin Bach zum Teil aus Leistungen der Pflegeversicherung finanziert werden. Das Team der Tagespflege stehe „beratend zur Seite, um auch die finanzielle Frage zu klären“, versichert er. Einen persönlichen Eindruck könne man sich bei einem kostenlosen Schnuppertag verschaffen, ebenso beim Tag der offenen Tür im April. In der Tagespflege arbeiten zehn Personen, darunter Pflegefachkräfte, Pflegehelfer und Betreuungskräfte, die alle eine entsprechende Ausbildung haben.

Eine Tagespflege hat auch das Seniorenheim Haus Kana in der Quebecstraße 13, das vom Diakoniezentrum Pirmasens betrieben wird. Dort stehen regulär zwölf Plätze zur Verfügung.

Info

Am Samstag, 13. April, gibt es von 10 bis 15 Uhr einen Tag der offenen Tür in der Tagespflege „Auszeit“ der ökumenischen Sozialstation in der Max-Planck-Straße 2 in Zweibrücken.

Geöffnet ist die Tagespflege montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr; Fahrdienst für Hin- und Rückfahrten. Infos unter Telefon 06332 5004200 oder per E-Mail an tagespflege@sozialstation-zweibruecken.de.