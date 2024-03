Ein im vergangenen Jahr angelaufenes Hilfsprogramm zur Unterstützung von Kleinstunternehmen verzeichnet in den Anlaufstellen in Pirmasens und Zweibrücken eine hohe Anzahl an Anfragen. Gefördert werden Weiterbildungsmaßnahmen für Solo-Selbstständige.

Mit dem Programm „Kompass – Kompakte Hilfe für Solo-Selbstständige“ fördern das Bundesarbeitsministerium und der Europäische Sozialfonds Plus Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen von Solo-Selbstständigen mit bis 90 Prozent, maximal 4500 Euro. Zwei Anlaufstellen für Interessierte gibt es in Pirmasens und Zweibrücken.

Repräsentanten dieser Anlaufstellen, ed-media in Zweibrücken und die Unternehmensberatung Sefrin und Partner aus Pirmasens, standen bei einem Pressegespräch in den IHK-Räumen Rede und Antwort. Zusammen mit dem Leiter des Dienstleistungszentrums, Jonas Klein, zeigten alle Beteiligten auf, wie Kleinstunternehmer aus der Region die Förderung für sich nutzen können. Klein betonte, dass die Kammern als Kooperationspartner und Multiplikatoren mit im Boot seien, die Fördermittel stelle die Politik bereit.

Solo-Selbstständige durch Pandemie in der Krise

Potenzielle Bewerber müssen keine IHK-Mitglieder sein. „Wir sind nicht nur mit der IHK, sondern auch mit der Handwerkskammer beziehungsweise der jeweiligen örtlichen Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Austausch, um dieses Programm in die Welt zu tragen“, sagten Patrick Müller, Berater im Bereich für Neugründungen sowie kleine und mittlere Unternehmen bei Sefrin und Partner. Dies bestätigte auch Thomas-Erno Weidner, Senior-Partner der Unternehmensberatung.

Insbesondere in der Corona-Zeit seien die Kammern in Rheinland-Pfalz von der Zielgruppe Solo-Selbstständige sehr intensiv angesprochen worden, da sich manche in existenziellen Gefährdungslagen befanden. „Es wurde klar, dass es eine sehr große Anzahl an IHK-Mitgliedsbetrieben und an Gewerbetreibenden gab, rund 12.000 in der Region, die einen Bedarf an Unterstützung hatten. Neben den nötigen zeitlichen und personellen Ressourcen fehlt es den Betroffenen oftmals an grundlegenden Kenntnissen, um sich krisenfest und gegenüber der Konkurrenz wettbewerbsfähig aufzustellen.“

„Große Anzahl an Anfragen“

Allerdings müssen potenzielle Antragsteller einige Voraussetzungen erfüllen, um am Förderprogramm teilnehmen zu können. Was genau förderfähig ist, erfahren Interessierte bei den jeweiligen Anlaufstellen in Zweibrücken und Pirmasens. Wie Marina Schlicher, Projektleiterin bei der Unternehmensberatung Sefrin und Partner, ausführte, werde in einem kostenlosen Beratungsgespräch die Förderfähigkeit und der Qualifizierungsbedarf des Solo-Selbstständigen ermittelt. Zudem hilft sie bei der Suche nach förderfähigen Qualifizierungsanbietern und -maßnahmen, gibt eine anbieterneutrale Empfehlung ab und kann abschließend einen Qualifizierungsscheck für die Weiterbildungsmaßnahme ausstellen. Die Weiterbildung müsse mindestens 20 Zeitstunden umfassen und innerhalb von sechs Monaten nach Ausstellung des Qualifizierungsschecks abgeschlossen sein.

Seit das Kompass-Programm im vergangenen Jahr angelaufen ist, gebe es große Nachfrage, bestätigten sowohl Schlicher als auch Sabine Roschy von der Anlaufstelle ed-media, einem eigenständigen Institut der Hochschule Kaiserslautern am Standort Zweibrücken. Ed-media ist hauptsächlich im Bereich Weiterbildung und Projektarbeit tätig. „Das Interesse sieht man am Zulauf bei den Anlaufstellen“, sagte Patrick Müller. „Wir haben bisher rund 30 Gespräche geführt, wovon 25 aus der Region hier kommen.“ Ebenso positiv äußerte sich der Geschäftsführer von ed-media, Patrick Schackmann: „Die Bedarfe sind da. Auch bei uns gibt es eine große Anzahl von Anfragen.“

Info

Bei einer Veranstaltung der IHK am Donnerstag, 11. April, 18 Uhr, können sich Solo-Selbstständige unverbindlich informieren. Die aktuelle Liste der Anlaufstellen findet man unter der Web-Adresse: www.esfplus.de/kompass . Kontakt zur Anlaufstelle für die Region Südwestpfalz: E-Mail anlaufstelle-kompass@sefrin-partner.de, Telefon 06331 725 040. Kontakt zur Anlaufstelle für Zweibrücken: E-Mail kompass@ed-media.de, Telefon 0631 3724 5514.