Das deutsche Hockey-Team: Ohne Allüren, für die Sache

Der WM-Triumph der deutschen Hockey-Nationalmannschaft ist auch von Glück begünstigt, aber beileibe kein Zufall.

Jahrestag Polizistenmorde: Geweckt mit den Worten „zwei Kollegen sind tot“

Am 31. Januar 2022 starben bei Ulmet im Kreis Kusel eine junge Polizeianwärterin und ein junger Polizist im Einsatz. Wie damit umgehen? Angehörige, Freunde, Nachbarn, Sportkameraden und Arbeitskollegen: Jeder trauert anders, jeder versucht einen eigenen Weg zu finden. Der Jahrestag reißt Wunden wieder auf.

Trotzphase: Wie man mit Kinderwut umgeht

Wer selber ärgerlich reagiert, macht etwas falsch. Besser ist es, den Kleinen beizubringen, dass man das Ganze auch anders sehen kann.

Videoschiedsrichter: Transparenz, bitte!

In Sachen Videoschiedsrichter muss der Fußball noch viel von anderen Sportarten lernen, meint unser Kollege Sven Wenzel.

Dschungelcamp-Finalisten stehen fest

Das Final-Trio des diesjährigen RTL-Dschungelcamps steht fest. Sänger Lucas Cordalis, Visagistin Djamila Rowe und Reality-Darsteller Gigi Birofio werden am Sonntag um die sogenannte Dschungelkrone kämpfen, die sich der Sieger des Formats „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf das geschundene Haupt setzen darf.

Bierkisten fallen von Pick-up

Schiefgegangen ist eine Einkaufstour am Samstagmittag in Landau. Wie die Polizei mitteilt, deckte sich der Fahrer eines Pick-ups dank eines attraktiven Angebots mit annähernd 40 Kisten Bier ein, die er auf der Ladefläche seines Trucks verstaute. Mit der Ladungssicherung nahm er es allerdings nicht so genau.

Der FCK als Paradebeispiel für mentale Stärke

Die Roten Teufel können sich auch im Jahr 2023 auf ihren Teamgeist verlassen. Mit dem Erfolg in Hannover stellen sie einen historischen Bestwert auf.

Kreativ-Messe: Tausende Besucher strömen in die Eberthalle

Dass es für das Basteln einen großen Markt gibt, hat am Wochenende eine Veranstaltung in Ludwigshafen unter Beweis gestellt. In der Halle ging es zeitweise nur im Gänsemarsch vorwärts.