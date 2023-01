Dumm gelaufen ist eine Einkaufstour am Samstagmittag. Wie die Polizei mitteilt, deckte sich der Fahrer eines Pick-ups dank eines attraktiven Angebots mit annähernd 40 Kisten Bier ein, die er auf der Ladefläche seines Trucks verstaute. Mit der Ladungssicherung nahm er es allerdings nicht so genau, an der Überleitung von der A65 auf die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens fielen nämlich einige der Kisten vom Fahrzeug. Und es kam noch schlimmer: Ein anderer Teil des Frachtguts durchschlug die Heckscheibe, es lief Bier ins Fahrzeuginnere. Während der Absicherungsmaßnahmen und Fahrbahnreinigung kam es dann auch noch zu einem Auffahrunfall, da eine Verkehrsteilnehmerin sich offenbar mehr für die Reinigungsarbeiten als für das Verkehrsgeschehen vor ihr interessierte.