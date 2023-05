Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass es für das Basteln einen großen Markt gibt, hat am Wochenende eine Veranstaltung in Ludwigshafen unter Beweis gestellt. In der Halle ging es zeitweise nur im Gänsemarsch vorwärts.

Patchwork, Wolle, Filz, Holz, Papier, Farben und vieles andere mehr – rund 8000 Menschen haben am Wochenende die Messe Rhein-Neckar Creativ in der Friedrich-Ebert-Halle besucht. So viele