Schallmauer durchbrochen: zwei Eurofighter auf Abfangmission

Zwei ohrenbetäubende Knalle haben am Freitag kurz nach 14 Uhr die Bevölkerung in der Südpfalz aufgeschreckt. Meldungen gab es auch aus Karlsruhe, Graben-Neudorf, Bruchsal und Pforzheim. Zum Artikel

Frachtflugzeug lässt 80 Tonnen Kerosin über Pfälzerwald ab

Wegen technischer Probleme hat ein Frachtflugzeug über dem Pfälzer Wald am Mittwoch 80 Tonnen Kerosin abgelassen. Zum Artikel

Tomorrowland: Holiday Park plant neuen Themenbereich

Im Holiday Park entsteht bis 2024 ein neuer Themenbereich auf dem Gelände der bisherigen Wasserski-Show. Zum Artikel

Die verzweifelte Suche der Familie Dralle - Warum das Projekt Eigenheim immer öfter scheitert

Junge Familien in der Pfalz können sich immer seltener ein eigenes Haus leisten. In ihrer Not gehen die Menschen ungewöhnliche Wege. Die Geschichte von Mara und Oliver Dralle. Zum Artikel

Erdöl-Bohrung: Warum Gemeinden keine Zusammenarbeit mehr mit Konsortium wollen

In einer Tiefe von 2800 Metern unter der Erde sollte im Rhein-Pfalz-Kreis nach Erdöl gesucht werden. Nun haben zwei Gemeinden die Vereinbarung mit den Betreiberfirmen gekündigt. Der dritte kommunale Vertragspartner ging einen Sonderweg. Zum Artikel

Haben die Behörden im Umgang mit Andreas S. immer alles richtig gemacht?

Für die Ermittler steht fest: Der 38 Jahre alte Andreas S. hat am 31. Januar zwei Polizisten in Ulmet bei Kusel erschossen. Nun rückt die Frage in den Blickpunkt, ob Behörden, Strafverfolger, Mitjäger im Umgang mit dem Mann Fehler gemacht haben. Zum Artikel

Unklare Schadenslage nach Beschuss von ukrainischem Kernkraftwerk

In einem Gebäude des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja hat es in der Nacht gebrannt. In Deutschland und anderen Ländern wächst nun die Sorge vor möglichen Angriffen auf Atomkraftwerke, die sich im Kriegsgebiet befinden. Wie gefährlich ist die aktuelle Lage? Zum Artikel

Auch künftig mit Maske ins Büro

Im Großraumbüro, der Fabrikhalle und anderen Innenräumen sollen für Beschäftigte auch nach dem 20. März voraussichtlich Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten. Zum Artikel

Flutkatastrophe: Regierung fehlte der Überblick

Die Brand- und Katastrophenschutzinspekteure jener Landkreise, die vom Hochwasser am 14. Juli 2021 betroffen waren, sagten am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags aus. Die Abgeordneten gingen erstmals öffentlich der Frage nach, was vor Ort während der Flutnacht passiert ist. Was bisher geklärt ist und was nicht: Zum Artikel

Genehmigung für Tesla-Fabrik in Brandenburg ist da

Tesla-Chef Elon Musk kann sich freuen - das Land Brandenburg hat seine Autofabrik in Grünheide bei Berlin genehmigt. Doch noch geht es nicht los. Zum Artikel