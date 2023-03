Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Ermittler steht fest: Der 38 Jahre alte Andreas S. hat am 31. Januar zwei Polizisten in Ulmet bei Kusel erschossen. Nun rückt die Frage in den Blickpunkt, ob Behörden, Strafverfolger, Mitjäger im Umgang mit dem Mann Fehler gemacht haben.

Von Georg Altherr

KUSEL/SAARBRÜCKEN. Andreas S. war keine graue Maus. Im Gegenteil. Er fiel auf, wollte auffallen. Jäger erzählen, dass er bei der Jagd in Gesellschaft gern eine