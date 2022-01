Amoklauf im Hörsaal

An der Universität in Heidelberg hat es am Montag einen Amoklauf mit einer Schusswaffe gegeben. Dabei wurden laut Polizei drei Menschen teilweise schwer verletzt. Zum Artikel

Neue Teststrategie

Bei der heutigen Ministerpräsidenten-Konferenz haben sich Bund und Länder auf eine neue Strategie beim Umgang mit PCR- und Schnelltests geeinigt. Zum Artikel

RHEINPFALZ-exklusiv

Es ist raus: Christian Baldauf wird beim Parteitag Ende März als Kandidat für die Nachfolge von Julia Klöckner an der Spitze der rheinland-pfälzischen CDU antreten. Zum Artikel

Wie gefährlich sind Hyalomma-Zecken?

2018 schlug das Landesuntersuchungsamt Alarm: In Rheinland-Pfalz waren erstmals tropische Zecken der Gattung Hyalomma, die gefährliche Krankheitserreger übertragen können, gesichtet worden. Jetzt hat die Universität Hohenheim ein bundesweites Forschungsprojekt zu diesen Parasiten abgeschlossen. Zum Artikel

Kirchliche Mitarbeiter outen sich

125 Schwule, Lesben und Transpersonen in der katholischen Kirche wagen den Schritt in die Öffentlichkeit. Es sind Priester, Pastoralreferenten, Bistumsmitarbeiter und Religionslehrerinnen. Was der Speyerer Generalvikar zu deren Anliegen sagt. Zum Artikel

Benedikt XVI. korrigiert Aussage

Der frühere Papst Benedikt XVI. hat eine wesentliche Aussage zum Münchner Missbrauchsgutachten korrigiert. Zum Artikel

Viagra bald rezeptfrei?

Bisher gibt es die babyblauen, rautenförmigen Tabletten und ähnliche Präparate zur Potenzsteigerung nur auf Rezept. Künftig kann man Viagra vielleicht einfach so in der Apotheke bekommen. Zum Artikel

Sommerurlaub: Das müssen Sie wissen

Reisepläne für den Sommer schmieden, ist momentan alles andere als einfach. Was Frühbuchern hilft und was vor allem Kreuzfahrt-Freunde beachten sollten. Zum Artikel

Mehr Schutz für Stromkunden in Sicht

Die Bundesregierung will mit einer Gesetzesreform kurzfristigen Kündigungen von Strom- und Gasverträgen durch Billiganbieter sowie Preissprüngen einen Riegel vorschieben. Zum Artikel