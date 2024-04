Der Tennisclub Kusel beteiligt sich am Aktionstag „Deutschland spielt Tennis“ des Deutschen Tennisbundes.

Am Sonntag von 14 bis 18 Uhr bietet der TC Kusel Tennisinteressierten auf der Vereinsanlage an der Blaubacher Straße ein kostenloses Schnuppertraining und andere Aktionen wie Low-T-Ball, Kleinfeld-Tennis und einen Geschicklichkeitsparcours an. Neben Trainer Michael Weber stehen erfahrene Vereinsmitglieder bereit. Schläger und Bälle werden gestellt, und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bei schlechtem Wetter findet die Aktion in der Halle statt. Parallel steigen die Endspiele der Jugendvereinsmeisterschaften.