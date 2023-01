Weder Parkplätze noch Festspiele

Nach dem angekündigten Aus der Schlossfestspiele gibt es Ärger in Edesheim. Der Gemeinde wird die Schuld dafür gegeben. Sie wiederum weist auf ihre Lösungsvorschläge hin, die abgelehnt wurden. Die Situation ist zerfahren.

Grundsteuer: Wann drohen Strafen?

In weniger als zwei Wochen endet die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung. Beim Finanzamt Speyer-Germersheim sind erst rund 62 Prozent der Rückmeldungen eingegangen.

Buchen, einsteigen, fahren

Bisher gibt es in Annweiler kein Carsharing-Angebot. Die Stadt hat das Thema zwar schon länger im Blick, ändern konnte sie daran aber noch nichts. Eine Interessengemeinschaft will sich mit dem Mangel nicht zufriedengeben.

Bewohner im Schock

Nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein Mehrfamilienhaus im ukrainischen Dnipro sind mindestens 46 Menschen gestorben. Die in Insheim lebende Ukrainerin Diana Nakonechna hat Familie in der Stadt und kennt einen Kameramann, der beim Anschlag vor Ort war. Dieser berichtet vom Schockzustand.

Penny-Investor hat Zweifel

Wird der Penny-Markt in Bellheim nun gebaut oder nicht? Das Fingerhakeln zwischen Investor und Denkmalschutzbehörde geht weiter.

Adelsträger wieder Erwarten

Vier Hoheiten aus Bayern und der Pfalz treffen aufeinander. Drei davon sind schon zusammen zur Schule gegangen. Ein Prinz residiert mittlerweile in der Nähe von Schloss Neuschwanstein.

Monatelang kein Telefonanschluss

Über Monate funktionieren die Festnetz-Anschlüsse der Telekom von Christel Lehr in Weingarten und von Ingrid Litsch in Schwegenheim nicht. Dabei sind beide dringend auf das Telefon angewiesen.