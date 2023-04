Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über Monate funktionieren die Festnetz-Anschlüsse der Telekom von Christel Lehr in Weingarten und der von Ingrid Litsch in Schwegenheim nicht. Dabei sind beide dringend auf das Telefon angewiesen. Bei der Telekom kommt erst nach RHEINPFALZ-Anfragen wirklich Bewegung in die Beseitigung der Störung.

Drei Monate lang musste Christel Lehr aus Weingarten auf die Beseitigung der Störung ihres Festnetz-Anschlusses warten. Brisant: Der DRK-Notrufknopf der 84-Jährigen läuft über den