Für die anstehende Ortsgemeinderatswahl im Juni stehen für den SPD-Ortsverein acht Personen auf der Wahlliste. An der Spitze steht Gemeinderatsmitglied Ziya Yüksel (Chemikant), der zudem für die SPD für das Amt des Landrates im Kreis Germersheim kandidiert. Platz 2 besetzt David Rosenberg, ein junger Mann, der neben seinem Studium für den SPD Landesverband arbeitet und hierdurch politische Erfahrung in Entscheidungsfindungen mitbringt. Urgestein Doris Roth, Platz 3, ist seit Jahren für die Partei im Ortsgemeinderat aktiv und Uwe Schwind, Platz 4, war 16 Jahre hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Jockgrim. Die weiteren Positionen bekleiden in dieser Reihenfolge der Fahrdienstleiter a.D. Gerald Faulhaber, die Einzelhandelskauffrau Bianca Faulhaber, der Student Alexander Christian Raih und die Mediaberaterin Keren Rosenberg. Für die ersten fünf Plätzen gibt es Mehrfachnennungen.