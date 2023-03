Lex Tyger Lobinger: „Ich werde jedes Mal Gänsehaut bekommen“

Lex Tyger Lobinger muss Mitte Februar einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Der 1. FC Kaiserslautern lässt dem 24 Jahre alten Stürmer frei, wie er seine Trauer verarbeiten möchte. Lobinger entscheidet sich für ein Lebensmotto seines Vaters – und erlebt einen Tag später einen einzigartigen Moment. Zum Artikel

Forscher: Bei Hochwasser nicht nur warnen, sondern auch Tipps geben

Eine Umfrage eines Forschungsteams der Uni Potsdam unter Betroffenen der Flutkatastrophe vom Juli 2021 in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen hat ergeben, dass die Frühwarnsysteme dringend verbessert werden müssen. Zum Artikel

Wenn die Störche wieder kommen: Das lange Warten auf Olli

In diesem Frühjahr kehren die Störche später als in den Vorjahren aus dem Süden zurück. Eine weitere Besonderheit: Die mit Peilsendern versehenen Vögel sind diesmal fast gleichzeitig in der Pfalz eingetroffen, denn sie saßen in Frankreich fest. Dass das am Wetter lag, wissen die Experten. Andere Aspekte an dem für die Tiere so riskanten Vogelzug bleiben rätselhaft. Zum Artikel

Über den mysteriösen Tod des FCK-Spielers Lutz Eigendorf

Lutz Eigendorf verunglückt am 5. März 1983 in Braunschweig. Es war wohl ein gezielter Anschlag der Stasi. Denn der frühere FCK-Profi galt als Verräter, als Staatsfeind nach seiner Flucht. Zum Artikel

Lauterer sucht im Fernsehen nach seiner Seelenverwandten

„Irgendwo ist meine Seelenverwandte“, davon ist der 59-jährige Uwe aus Kaiserslautern überzeugt. Vielleicht trifft er sie ja beim Fernsehformat „First Dates Hotel“. Am Montag wird die Folge mit dem Lautrer bei VOX ausgestrahlt. Und dort wird er seinem „Blind Date“ auch von seinen speziellen Lebensstil erzählen. Zum Artikel

Mit Dampflok und „Schorledutt“ zum Sommer-Open-Air in Elmstein

Auf die Plätze, fertig, los! Denn es wird wie immer ein enges Rennen, gibt es doch die begehrten Tickets für die Fahrt mit dem Kuckucksbähnel zum kultigen Mundart-Rock-Festival mit den Anonyme Giddarischde nur an einem einzigen Tag zu kaufen. Zum Artikel

Fernsehkrimi-Check: Janina Fautz aus Speyer erneut bei „Wilsberg“

Ein vermisstes Geburtstagskind und ein getöteter Arzt lösen die Ermittlungen im neuen MDR-„Polizeiruf 110“ und WDR-„Tatort“ aus. Es sind zwei Fälle der kommenden beiden Fernsehkrimi-Wochen, die Geduld erfordern. Vorher klärt der Antiquar Georg Wilsberg (Leonard Lansink) den Mord an einer jungen Journalistin auf. Die Speyerer Schauspielerin Janina Fautz ist wieder mit dabei. Zum Artikel

In der Lemberger Burgschänke soll es schon bald wieder Schorle geben

Streit gab es im Gemeinderat wegen des Mobiliars in der Burgschänke. Das würde der frühere Pächter gerne der Gemeinde für 6500 Euro verkaufen. Die CDU fragte, wo das früher gekaufte Mobiliar abgeblieben sei. Eine neue Pächterin hat sich gemeldet. Zum Artikel

Wie Stress dem Herz schadet

Kopf und Pumpe beeinflussen einander massiv. Von ihrer Wechselwirkung hängt ab, ob wir voller Vorurteile sind oder vor Liebeskummer beinahe sterben. Zum Artikel

Osterbräuche in Deutschland

Bräuche rund ums Ostereier-Suchen sind in Deutschland weit verbreitet. Ei wo sind sie denn? Die zehn schönsten Osterveranstaltungen von der Nordsee bis zu den Alpen. Zum Artikel