Streit gab es im Gemeinderat wegen des Mobiliars in der Burgschänke. Das würde der frühere Pächter gerne der Gemeinde für 6500 Euro verkaufen. Die CDU fragte, wo das früher gekaufte Mobiliar abgeblieben sei. Eine neue Pächterin hat sich gemeldet.

Die Gemeinde Lemberg hat den Pachtvertrag über die Burgschänke „wegen Vertragsverstößen“ des Pächters fristlos gekündigt. Ab dem 1. April kann ein anderer Pächter auf der Burg Schorle und Bier ausschenken. Wie berichtet, hatte der bisherige Pächter sehr unregelmäßig geöffnet und auch mal sechs Wochen lang oder den ganzen Winter über geschlossen. Zudem bot die Burgruine insgesamt in den vergangenen Wochen kein schönes Bild mit viel Müll, Resten der Gastronomie und zerfledderten Einrichtungsgegenständen. Was bis zur Sitzung sich auch noch nicht wesentlich geändert hatte, wie auf der Burg zu sehen war.

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag ging es nun um das Mobiliar in der Burgschänke, das der Pächter der Gemeinde zum Kauf angeboten hat, was Bürgermeister Martin Niebuhr auch befürwortet hat. Unter anderem die Theke in Klinkeroptik und mit Eichenholz, eine Spülmaschine, Eiswürfelmaschine sowie Tische und Bänke will der Pächter der Gemeinde zum Gesamtpreis von 6500 verkaufen. Die Theke mit Kühl- und Schankeinrichtung würde mit 5200 Euro am teuersten.

Schreiner soll den Wert taxieren

Niebuhr will die Gegenstände noch mit einem Schreiner besichtigen und konnte dem Rat bereits eine Pachtinteressentin präsentieren. Öffentlich hat er den Namen der Gastronomin jedoch nicht genannt. Die Frau will ihre eigene Küche mitbringen, bräuchte aber Theke und Bestuhlung. „Ohne Theke und Tische wäre es schwer, einen neuen Pächter zu finden“, gab Niebuhr zu bedenken. Eine neue Theke zu kaufen, sei zu teuer für die Gemeinde, warb Niebuhr für den Ankauf. Die Preise seien durchaus angemessen und bewegten sich bei gebrauchten Gastronomiegeräten auf der Höhe vergleichbarer Angeboten. Die Sitzmöbel passen laut Niebuhr auch zum Ambiente des Gewölbekellers. Der Ortsbürgermeister will einen langen Leerstand mit dann wieder nötigen Renovierungsarbeiten vermeiden.

Albert Buchmann (CDU) fragte allerdings, wo die früher von der Gemeinde angekaufte Theke und die einst vorhandene Bestuhlung im Gewölbekeller hingekommen sind. „Wo sind die Sachen?“, wollte Buchmann von Niebuhr wissen, der darauf jedoch nicht antwortete. Jens Zimmermann (FWG) will mit dem früheren Pächter keine Geschäfte mehr machen und erinnerte an die Zustände auf der Burg, seit dieser die Pacht übernommen hatte. „Es sieht immer noch schlimm aus auf der Burg“, so Jens Zimmermann. „Der soll seinen Kram einpacken und gehen“, findet das FWG-Ratsmitglied.

Verzicht auf Schlossgässel-Ausbau vorgeschlagen

Zur Finanzierung des Ankaufs offerierte Bürgermeister Niebuhr den Verzicht auf die Planung zum Ausbau des Schlossgässel. Hier könnte der Eigenanteil von 7500 Euro eingespart werden, der für das Mobiliar in der Schänke ausgegeben werden könnte. Diesen Vorschlag genehmigte der Gemeinderat bei zehn Ja-Stimmen und fünf Nein-Stimmen aus den Reihen von CDU und FWG.