Auf die Plätze, fertig, los! Denn es wird wie immer ein enges Rennen, gibt es doch die begehrten Tickets für die Fahrt mit dem Kuckucksbähnel zum kultigen Mundart-Rock-Festival mit den Anonyme Giddarischde nur an einem einzigen Tag zu kaufen!

Es ist ein Event, auf das die Fans Jahr für Jahr hinfiebern und sich im kurz anberaumten Vorverkauf regelrecht auf die 400 zur Verfügung stehenden Karten stürzen. Am Samstag, 19. August, tuckern mit dem „Giddarischde Express“ wieder zwei Bands und ihre Fans im Kuckucksbähnel durchs Elmsteiner Tal, um in Elmstein ein kultiges Mundart-Rock-Festival im Grünen zu feiern. Diesmal ist neben dem Headliner, den Anonyme Giddarischde, die Band Horsch mol hi mit von der Partie.

Karten nur am 18. März

Jetzt haben die Veranstalter von Pfälzer Schorle Tours (PST) den Vorverkaufsstart für den „Giddarischde Express 2023“ verkündet: Karten für die inzwischen sogar überregional bekannte Konzerttour mit der Dampflok gibt es ausschließlich am Samstag, 18. März, in nur zwei Vorverkaufsstellen.

Konzertreise ins Grüne

Wer ein Ticket ergattert hat, darf sich auf eine ungewöhnliche Konzertreise ins Grüne freuen. Los geht es mit dem Kuckucksbähnel am S-Bahnhof in Lambrecht. „In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung“, informiert PST. „Wir empfehlen dennoch eine Anreise nach Lambrecht mit der S-Bahn.“ Das ist auch wegen des traditionellen Proviants angeraten, den die Fahrgäste vor Antritt überreicht bekommen: Im Fahrkartenpreis ist neben Hin- und Rückfahrt ein limitiertes, extra entworfenes original Pfälzer Dubbeglas enthalten. Und dazu gibt es die legendäre „Schorledutt“: einen Liter Wein der Weingüter Sommer und Döring aus Neustadt-Hambach und zwei Flaschen „Verdünnungsbrie“.

Open Air in der Parkanlage

In Elmstein angekommen, steigt das Open Air in der Parkanlage ganz in der Nähe des Kuckucksbahnhofs. Als Einheizer für die Anonyme Giddarischde fungieren diesmal Horsch mol hi. Beide Bands versprechen gute Laune und ausgelassenes Feiern – und natürlich wird das berühmte „Pfalzlied“ der Anonyme Giddarischde nicht fehlen, das es zuletzt sogar nach Queen und vor Disturbed in die Top drei der SWR1-Hörerhitparade geschafft hat.

Grillspezialitäten und Vegetarisches

Vor Ort ist den Veranstaltern zufolge ebenfalls bestens für das leibliche Wohl gesorgt: Neben deftigen Pfälzer Grillspezialitäten wie Bratwurst und Saumagen gibt es einen Waffelstand sowie vegane und vegetarische Speisen. Auch für den Nachschub an Schorle und alkoholfreien Getränken ist gesorgt.

Infos/Tickets

Giddarischde Express: Sa 19.8., 11.45 Uhr, ab S-Bahnhaltestelle Lambrecht nach Elmstein, Rückfahrt: 18 Uhr.

Kartenvorverkauf: Sa 18.3.; die erste Hälfte der Fahrkarten gibt es in Frankenthal bei „fein-stick“, Schnurrgasse 36, ab 10 Uhr; die zweite Hälfte der Fahrkarten in Neustadt im „Café Winzig“, Festplatzstraße 7, ab 11 Uhr.

Veranstalterhinweise: Die Karten können nicht telefonisch vorbestellt werden. Reservierungen und spätere Abholung sind ebenfalls nicht möglich. Aus diesem Grund bitten die Veranstalter, von Anrufen bei den Vorverkaufsstellen abzusehen! Allerdings ist Eile geboten: Im vergangenen Jahr waren die Karten bereits nach einer halben Stunde vergriffen.