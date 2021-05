Pfälzer Tierheime warnen vor voreiliger Adoption

Viele Pfälzer Tierheime können sich in der Pandemie kaum retten vor Anfragen für zukünftige Haustiere, warnen aber vor voreiligen Adoptionsentschlüssen.

Rößner führt Landesgrüne in den Bundestagswahlkampf

Die Mainzer Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner führt erneut die Landesliste der rheinland-pfälzischen Grünen für die Bundestagswahl an.

Auf Platz zwei der Grünen-Landesliste setzte sich der Südpfälzer und Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner.

Mikroplastik als Gefahr für den Menschen

Mehrere Studien belegen, dass sich Plastik in der Umwelt anreichert und dann im Körper des Menschen landet. In einer Woche verzehrt der Mensch laut dieser Studien ungefähr das Gewicht einer Kreditkarte.

FCK macht wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt

Durch ein hart erkämpftes 3:3-Unentschieden bei Viktoria Köln hat der 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt in der Dritten Liga fast geschafft.

Air Base Ramstein kündigt Übung an

Eine militärische Übung im Zeitraum von Montag bis Freitag hat die Air Base Ramstein angekündigt. Dabei könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Kaiserslautern: Querdenker-Autokorso in der Innenstadt

Rund 51 Fahrzeuge der Querdenker-Bewegung fuhren am Samstagnachmittag durch die Innenstadt in Kaiserslautern. Ursprünglich angemeldet waren zwischen 200 und 300 Autos.

Wetter bleibt regnerisch

Die Sonne bleibt nur vereinzelt in Sicht: Das Wetter in Rheinland-Pfalz bleibt am Wochenende wechselhaft und regnerisch.