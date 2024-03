Gegen fünf Männer, die Cannabisplantagen im großen Stil betrieben beziehungsweise die Pflanzen gepflegt haben, hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken Anklage erhoben. 1000 Cannabispflanzen waren im Oktober in einer Halle in einem Pirmasenser Vorort sichergestellt worden. Auch in Ludwigshafen und im Sauerland wurde illegal gegärtnert.

Roboter helfen im Supermarkt und dank der US-Streitkräfte gibt es frisches Obst und Gemüse. Die Wasgau betreibt mehr als 70 Märkte, aber es gibt Fakten, die kaum bekannt sind.

Die Fußball-Stars von morgen in Pirmasens: Derzeit gastiert die deutsche U16-Fußball-Nationalmannschaft in Winzeln. Hotelier Eric Kunz darf nicht zu viel verraten − einen Blick auf die Speisekarte gewährt er der RHEINPFALZ dennoch.

Schulen sollen digital arbeiten, doch die Technik macht nicht das, was sie soll. Jugendliche aus dem Landkreis sollen hier künftig für Abhilfe sorgen. Funktioniert es? Lesen sie hier.

In der beginnenden Wirtschaftswunder-Ära, Anfang der 1950er Jahre, hatte das mächtig aufstrebende Schuhdorf Hauenstein ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal: Die Marienschule galt als die schönste und modernste Schule in Rheinland-Pfalz. Ein Stück Heimatgeschichte.

Der Belegschaft von Tadano Faun in Lauf wurde ebenfalls eine Drei-Jahres-Frist gesetzt, um aus den roten Zahlen herauszukommen. Was auch im Schwesterwerk in Franken nun den Druck erhöht.

Die Stadtverwaltung prüft, wie eine Bezahlkarte für Geflüchtete in Eigenregie eingeführt werden könnte und was das kosten würde. Der Stadtrat stimmte mehrheitlich zu. Betont wurde aber auch, dass Prüfen nicht gleich Einführen ist.

In allen Monaten des Jahres 2023 lag die Durchschnittstemperatur in unserer Region höher als üblich. Es war zu warm, wie auch schon im Jahr zuvor. Beim einen oder anderen Schüler wird die Erinnerung an das Jahr anders ausfallen: Ausgerechnet in den Sommerferien war es wechselhaft und zumeist regnerisch.