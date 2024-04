Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Der Süden“ war einst ein Traumziel, stand für Urlaub und Vergnügen. Der Traum ist aus, zeigt der Gitarrist Claus Boesser-Ferrari mit seinem Projekt „The South“, das er am Freitag mit zwei Kolleginnen und einem Kollegen in der Alten Feuerwache in Mannheim vorstellte.

„Ich kann nicht mehr wie früher auf das Mittelmeer schauen, wenn ich weiß, dass da unten Leichen liegen“, sagt Boesser-Ferrari im Gespräch. Der Süden