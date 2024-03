In allen Monaten des Jahres 2023 lag die Durchschnittstemperatur höher als üblich. Es war zu warm – wie auch schon im Jahr zuvor. Beim einen oder anderen Schüler wird die Erinnerung an das Jahr anders aussehen: In den Sommerferien war es wechselhaft und zumeist regnerisch.

Mit einer Jahresmitteltemperatur von 11,6 Grad Celsius war das Jahr 2023 das zweitwärmste seit 1999, dem Aufzeichnungsbeginn der privaten Wettermessstelle Zweibrücken. Eigentlich sollte es um etwa ein Grad kühler sein. Nur im Jahr 2014 war es mit 11,8 Grad noch wärmer gewesen.

Ungewöhnlich verlief schon der Neujahrstag: Bis zu 15,3 Grad zeigte das Thermometer am 1. Januar 2023, selbst nachts waren es 9,5 Grad. Alles in allem war der Januar drei Grad zu warm. Winterwetter gab es immerhin vom 20. bis zum 25. des Monats – mit bis zu 15 Zentimetern Schnee. In den Früh- und Vormittagsstunden des 30. Januar sorgte dann Eisregen für massive Glätte.

Im Mai hat die Sonne Hochkonjunktur

Auch der Februar war drei Grad zu warm – und zudem viel zu trocken. Im gesamten Monat fielen lediglich 10,9 Liter Regen pro Quadratmeter. Schnee war überhaupt nicht in Sicht, dafür schien die Sonne um 50 Prozent mehr als üblich. Im März gab es dann den feuchtesten Tag des Jahres: 42,6 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gingen am 8. März herunter. Anfangs war es noch Schnee, im Tagesverlauf wurde es dann aber neun Grad mild, und es regnete schauerartig verstärkt weiter.

Der April verlief sehr durchwachsen. Meteorologisch passierte nichts Spektakuläres. Im Mai hatte dann wieder die Sonne Hochkonjunktur. 282,9 Sonnenstunden im Monat, das war ungewohnt viel für den Wonnemonat. Vor allem im letzten Monatsdrittel schien die Sonne ausgiebig. Bei nur 27,7 Litern Monatsniederschlag war es zu trocken.

Riesige Hagelkörner im Juli

Das war aber noch nichts gegen den Juni. Insgesamt fielen in den 30 Tagen gerademal 3,7 Liter Regen pro Quadratmeter. Doch der Monat war nicht nur viel zu trocken: Mit einem Monatsmittel von 19,9 Grad war es der zweitwärmste Juni seit 2003. 369,7 Sonnenstunden – das waren 65 Prozent mehr als normal. Ein Juni der Extreme!

Richtig heiß wurde es ab dem 6. Juli, drei Tage später gab es mit 34,6 Grad die Jahreshöchsttemperatur. In Erinnerung bleibt das Gewitter von 11. Juli, das Hagelkörner mit einem Durchmesser von etwa einem Zentimeter mit sich brachte. Vier Tage darauf folgten gewittrige Schauern mit ergiebigen 27,8 Litern Niederschlag. Die letzte drei Tage des Monats brachten insgesamt 68,8 Liter Regen pro Quadratmeter. Mit 47 Litern Niederschlag an drei Tagen verlief auch der Start in den August sehr nass. Sommerferienwetter herrschte wahrlich nicht, über weite Strecken des Monats war es sehr wechselhaft. Immerhin hatte Petrus im Zeitraum von 18. bis 23. August Einsehen und gab der Sonne vermehrt ihre Einsätze. Die Folge: Temperaturen bis zu 31 Grad. Das allerdings war nur eine kurze Phase, so wurde es am 28. August nicht wärmer als 17,1 Grad.

November der feuchteste Monat

Viel Sonne brachte dann allerdings das erste Monatsdrittel im September. Dabei wurden Temperaturen von bis zu 29,1 Grad erreicht. Mit nur 13,8 Litern Gesamtmonatsniederschlag war es deutlich zu trocken. Die Sonne zeigte sich mit 275,2 Stunden ungewöhnlich häufig. Sehr durchwachsen verlief der Oktober mit viel zu nassen 146,5 Litern Regen. Rekordtag war der 29. mit 31,4 Litern pro Quadratmeter. Trotz des vielen Niederschlags gab es 131,9 Stunden Sonnenscheinstunden, und es war deutlich zu mild. Ungewöhnlich warm war der 13. Oktober mit 25,9 Grad Celsius.

Der feuchteste Monat des Jahres 2023 war der November mit 160,1 Litern Regen: An ganzen vier Tagen blieb es trocken. Dazu passend schien die Sonne mit nur 32 Sonnenstunden deutlich unterdurchschnittlich. Ein winterliches Intermezzo mit bis zu drei Zentimetern Schnee und mit Nachtfrost bei -2,9 Grad beschloss den Monat ab dem 27. November. Der Dezember war wolkenverhangen bei nur 20,8 Sonnenstunden im gesamten Monatsverlauf. Immer wieder regnete es, am 4. des Monats bildete sich kurzzeitig eine Schneedecke von fünf Zentimetern. In Teilen der Region gab es Hochwasser, dazu war es zeitweise stürmisch. Über die Weihnachtsfeiertage war es nass, sieben bis zehn Grad mild, und die Sonne zeigte sich keine einzige Minute. Um Mitternacht zum Jahreswechsel war es 7,5 Grad mild und trocken.