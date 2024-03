Gericht lehnt AfD-Antrag ab

Das Verwaltungsgericht Neustadt hat entschieden: Die AfD hat keinen Anspruch auf den städtischen Hohenstaufensaal für ihren „Bürgerdialog mit Tino Chrupalla“ am 23. März in Annweiler. Das will die Partei nicht auf sich sitzen lassen.

Feuerwehr: Belohnung soll rechtzeitig fließen

In der Verbandsgemeinde Landau-Land gab es Unstimmigkeiten über die Zahlung der Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute. Darüber

wird nun seit knapp einem Jahr diskutiert. Gibt es nun endlich eine Lösung?

Baugebiet: Hoffnung noch nicht aufgegeben

Kann das Baugebiet in Burrweiler noch gekippt werden? Manche Bürger hinterfragen jedenfalls die Pläne der Gemeinde. Es wird sich für den Klimaschutz starkgemacht.

Geld aus Berlin für Geothermie-Bohrung

Auf diese Nachricht hat man in Wörth gewartet: Das Bundeswirtschaftsministerium fördert das Geothermie-Projekt mit 10 Millionen Euro. Vorläufig. Denn diese Zusage betrifft nur die Phase bis zur ersten Bohrung. Wann und wo diese erfolgt, entscheidet sich in den nächsten Monaten.

Flüchtlingsunterkunft: Bürger kommen zu Wort

In Jockgrim werden Container für Flüchtlinge aufgestellt. Der Standort am Rathaus, die Villa Sommer, ist aus dem Rennen. Trotzdem spielt er bei der Einwohnerversammlung eine Rolle – und natürlich der Misthaufen, der davor abgekippt wurde.