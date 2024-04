Bei drei Motorradunfällen im Landkreis Ahrweiler sind am Sonntagabend drei Motorradfahrer verletzt worden. Einer wurde lebensgefährlich verletzt, einer schwer und einer leicht, wie die Polizei mitteilte. In Müsch kam ein 27-Jähriger wegen erhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte gegen eine Felswand. Er wurde in lebensbedrohlichem Zustand mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Im Bereich der Hohen Acht ereigneten sich zwei weitere Unfälle: Ein 31-Jähriger kam ebenfalls durch überhöhte Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einem Grünstreifen. Dabei verletzte er sich schwer.

Glück im Unglück hatten zwei Motorradfahrer in Herschbroich: Sie stießen frontal zusammen, wobei nur einer der beiden leichte Verletzungen erlitt und der andere unversehrt blieb.

Polizei-Mitteilung