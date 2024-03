Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Verwaltungsgericht Neustadt hat entschieden: Die AfD hat keinen Anspruch auf den städtischen Hohenstaufensaal für ihren „Bürgerdialog mit Tino Chrupalla“ am 23. März in Annweiler. Das will die Partei nicht auf sich sitzen lassen.

Die Stadt Annweiler ist nicht dazu verpflichtet, der AfD den städtischen Hohenstaufensaal für den geplanten AfD-„Bürgerdialog“ mit Parteichef Tino Chrupalla am 23.