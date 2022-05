Tödlicher Absturz: Schock bei Dürkheimer Fliegern sitzt tief

Der 72-jährige Pilot eines Motordrachens ist am Sonntagnachmittag mit seinem Fluggerät auf dem Dürkheimer Flugplatz abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die Untersuchungen zur Unfallursache laufen. Zum Artikel

Brandserie: Schon verurteilter 15-Jähriger in zweiter Instanz freigesprochen

Der Feuerteufel, der im vergangenen Jahr ganz Unkenbach und zahlreiche Einsatzkräfte in Atem gehalten hat, schien gefasst und zur Rechenschaft gezogen. Doch jetzt die Wende: Der in erster Instanz verurteilte 15-Jährige ist freigesprochen worden. Zum Artikel

Facebook-Aufruf zur Tötung von Polizisten: Mann angeklagt

Ein wohl den „Reichsbürgern“ nahe stehender Mann soll zur tödlichen Jagd auf Polizeibeamte aufgerufen haben. Nun ist er angeklagt worden. Zum Artikel

Hölzer auf A63: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf versuchten Mord aufgenommen. Unbekannte hatten am Mittwoch, 27. April, Hölzer auf die Autobahn bei Mehlingen geworfen – mit schlimmen Folgen für einen Motorradfahrer. Zum Artikel

VRN-Jahrestickets sollen drei Monate lang bundesweit gelten

Jahreskarten des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) wie das Job-Ticket und die Karte ab 60 sollen drei Monate lang in ganz Deutschland gelten, wenn das angekündigte 9-Euro-Ticket tatsächlich zum 1. Juni kommt. Zum Artikel

Delegationsreise von Malu Dreyer: Entspannt in Polen

Vom komplizierten deutsch-polnischen Verhältnis war bei der Reise der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer nach Oppeln nichts zu spüren. Das hat Gründe.

Neues Angebot: Outdoor Escape verbindet Rätsel mit Wanderung

Knobelfans stehen auf Escape Rooms. Aber wer will schon bei Sonnenscheinwetter in einem dunklen Verlies eingesperrt sein? Deswegen gibt’s das Abenteuer jetzt auch in der Natur. Bei den zwei Südpfälzer Touren wird es gruselig und feucht-fröhlich. Zum Artikel

Kommentar: Elon Musk – Weltenretter oder Scharlatan?

US-Milliardär Elon Musk kauft Twitter, und nun machen sich viele Sorgen um die Meinungsfreiheit. Die Ambitionen von Superreichen wie Musk gehen aber viel weiter. Beklemmend ist die Analyse einer Historikerin: Musks Weltbild, sagt sie, ist mittelalterlich. Zum Artikel

Bis die Kinder dazukamen: Pfälzer stach 53-mal auf Ehefrau ein

In einer neuen Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Alles Böse“ geht es um einen Pfälzer, der vor gut zehn Jahren wie im Blutrausch auf seine Frau einstach – bis die Kinder des Paares dazukamen. RHEINPFALZ-Redakteur Christoph Hämmelmann verfolgte beim Prozess gegen den Mann die Aussagen des Psychologischen Gutachters zu dem Fall. Zum Artikel