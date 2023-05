Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vom komplizierten deutsch-polnischen Verhältnis war bei der Reise der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer nach Oppeln nichts zu spüren. Das hat Gründe.

Malu Dreyer ist die mächtigste Ministerpräsidentin in Deutschland, wenn man dies an der Nähe zu Olaf Scholz festmacht. Sie gehört der Kanzlerpartei SPD an, die beim Thema schwere