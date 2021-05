Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag 598 neue Corona-Infektionen gemeldet (Stand 14.10 Uhr). Aktuell sind nach Angaben des Landesuntersuchungsamts 13.221 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Seit Beginn der Pandemie sind 3629 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, sieben mehr als am Montag. Als genesen gelten 129.828 Rheinland-Pfälzer.

Für die Pfalz wurden in Summe 270 neue Infektionen gemeldet. Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle liegt damit für die Pfalz bei 53.534. Es wurden außerdem drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. 1588 Menschen wurden damit seit Februar 2020 in der Pfalz als verstorben registriert. 47.037 Personen gelten als gesundet.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es in der Stadt Ludwigshafen mit 162,0. Danach folgen der Kreis Altenkirchen (161,5), die Stadt Kaiserslautern (144,0) und die Stadt Speyer (138,4). Über einer Inzidenz von 100 liegen 14 der 36 Kreise und Städte. Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Vulkaneifel mit 36,3 Infektionen je 100 000 Einwohner. In der Landeshauptstadt Mainz sind es 136,3 Infektionen auf 100 000 Einwohner.

Bei der Inzidenz ist zu beachten, dass für die Bundes-Notbremse die um 3 Uhr morgens veröffentlichten Inzidenzwert-Angaben des Robert-Koch-Instituts entscheidend sind. Diese entsprechen den Zahlen des LUA, jedoch mit einem Tag Verzögerung durch die Meldekette: Der heutige LUA-Inzidenzwert entspricht somit normalerweise dem morgigen RKI-Inzidenzwert.

