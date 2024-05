Zum 48. Mal lädt der Landauer Hungermarschverein dazu ein, „laufend Gutes zu tun“ für zahlreiche Hilfsprojekte in Afrika. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag um 9 Uhr in der Marienkirche mit einem Familiengottesdienst. Gestaltet wird er vom „Coeurchen“. Gäste sind die Ordensfrauen Genofeva und Nelly aus Kenia sowie Bischof Rogath aus Tansania. Sie berichten von der Arbeit in ihrer Heimat. Danach führt die Marschroute über Ranschbach (der erste Kontrollpunkt ist im Dorfgemeinschaftshaus) zum Bildstöckl an der Madenburg, Ilbesheim und zum Pfarrheim St. Albert in Landau. Dieser Weg ist etwa 30 Kilometer lang. Erstmals gibt es eine kürzere „Familienroute“ von etwa 15 Kilometern. An den Haltepunkten werden die Wanderer bewirtet.