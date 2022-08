Ein Dorf unter Schock

Am Wochenende soll ein Mann in Herxheim seine Mutter mutmaßlich getötet haben. Jetzt liegt auch das Obduktionsergebnis vor. Die Nachbarn können es immer noch nicht glauben.

Karte hinter Glas

Ein langjähriger Kunde ärgert sich über die „Servicewüste Sparkasse“. Weil eine Mitarbeiterin ihm am Telefon mit seiner verlorenen EC-Karte nicht weiterhilft, ergreift er schließlich selbst die Initiative.

Beliebte Bauplätze

In Klingenmünste soll ein neues Baugebiet entstehen. Einen Namen hat es schon – doch eine Behörde will nicht so recht mitspielen.

Lauter Knall

In Bad Bergzabern wurde der Polizei am Sonntag ein lautes Knallgeräusch gemeldet. Ein Zeuge hatte drei Jugendliche in Verdacht.

Wald in Flammen

Was mit einem Feuer entlang der Bahnstrecke Rheinzabern-Jockgrim begonnen hatte, wurde zum Waldbrand.