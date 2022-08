Am Sonntag haben mehrere Bürger gegen 23.30 Uhr ein sehr lautes Knallgeräusch im Umfeld des Marktplatzes gemeldet. Laut Polizei hatte ein Zeuge drei Jugendliche gesehen, die sich unmittelbar nach dem Knall vom Marktplatz entfernt haben. Nach Angaben der Polizei ist aber weder die Örtlichkeit sicher, noch wurde ein Sachschaden festgestellt. Wer Hinweise im Zusammenhang mit dem Ereignis geben kann, soll sich unter Telefon 06343 93340 oder per Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.