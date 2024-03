Baubeginn für Parkplätze an B10

Eigentlich hätte es schon vor zwei Jahren losgehen sollen. Doch andere Bauarbeiten brachten den neuen Lkw-Parkplatz bei Wilgartswiesen ins Hintertreffen. Nun sind die Planer auf der Zielgeraden. Was müssen die Verkehrsteilnehmer wissen?

Prozess vor dem Aus?

Die Operation des Angeklagten sorgt für eine Pause im Edenkobener Missbrauchsprozess. Wann es weiter geht, ist unklar. Auch ein Platzen des Prozesses ist nicht ausgeschlossen.

40 Güterzüge täglich

Eisenbahnplaner sehen im Kreis Germersheim eine Ausweichroute für die rechtsrheinische Rheintal-Strecke. Was das bedeuten kann, erfahren die Anwohner im August.

GNTM: Heidi gibt Jana eine Chance

Das Modelleben geht für Jana weiter: Die Leimersheimerin ist in der nächsten Runde von Germany’s Next Topmodel. Dann steht das Umstyling an.

Argumente gegen AfD

Bundesweit wird gegen die AfD demonstriert. Der Protest ist vielfältig. Eine Initiative startet nun ein Video-Projekt, bei dem Südpfälzer erklären sollen, was gegen die Wahlentscheidung von Rechtsextremisten.

Anwohner nach Gasaustritt evakuiert

Bei Baggerarbeiten in Jockgrim wurde am Freitagmorgen eine Leitung beschädigt. Schnell trat Gas aus. Elf Menschen mussten ihre Häuser verlassen.