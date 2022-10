Im großen Stil Rauschgift angebaut

Die Polizei hat in Leinsweiler in einem Anwesen eine Plantage mit rund 1000 Cannabis-Pflanzen entdeckt. Drei Männer werden verdächtigt, an dem illegalen Geschäft beteiligt gewesen zu sein.

So funktioniert der neue Landau-Takt

Im Dezember geht in Landau ein neues Bussystem an den Start. Der sogenannte Landau-Takt soll deutliche Verbesserungen bringen, vor allem einen Halbstundentakt.

Energie-Projekte ausgebremst

Die Technik zur Energieeinsparung wurde geliefert und könnte eingebaut werden. Was fehlt, ist die behördliche Genehmigung. Deshalb muss die Queichtal-Energie Offenbach ihr Projekt zur Wärmeversorgung verschieben.

Ärger über Saatkrähen

Viele Knöringer sind von den Saatkrähen am Zimmerplatz genervt. Ihr Lärm und ihre Hinterlassenschaften sorgen für Unmut. Der Gemeinde sind jedoch die Hände gebunden.

Stichwahl in Bad Bergzabern

Das Rennen um das Bürgermeisteramt in Bad Bergzabern ist vom Fünfkampf zum Duell geworden. Zwischen Kathrin Flory (SPD) und Matthias Neufeld (CDU) kommt es zur Stichwahl. Eine Sache enttäuscht auch die Gewinner.

Hubschrauber gegen Feuer

Waldbrände sollen im Kreis künftig auch mit Löschhubschraubern bekämpft werden. Dabei soll auch eine Weltneuheit zum Einsatz kommen.

Car-Sharing auf dem Dorf

Auch in kleineren Gemeinden soll es Car-Sharing-Angebote geben. Das ist das Ziel der Teilnahme am Mobilitätspakt Rhein-Neckar/Carsharing.