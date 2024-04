Der Rammelsbacher Wackepickerchor gibt am Sonntag, 28. April, um 16 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Ägidius in Kusel ein Frühjahrskonzert. Neben dem von Günther Veit geleiteten Männerchor des Gesang- und Unterhaltungsvereins „Die Wackepicker“ gestalten den etwa zweistündigen Liedernachmittag das Musikantenlandtrio mit Günter Veit (Violine, Gitarre, Gesang), Dieter Zimmer (Kontrabass, Gitarre, Gesang) und Georg Bingert (Akkordeon, Gitarre, Flöte, Cajon) sowie die 14-jährige Sängerin Joline Hemm, die ihren ersten öffentlichen Auftritt gibt. Der Eintritt ist frei.