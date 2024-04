Über viele Kilometer hinweg haben am Donnerstagabend zwei junge Autofahrer einen Streit auf der A65 und den Landauer Ringstraßen ausgetragen. Der Anlass war offenbar eine Lappalie.

Laut Polizei war ein 28-jähriger Hyundai-Fahrer gegen 20.15 Uhr auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Edenkoben wurde er von einem von hinten kommenden 26-jährigen VW-Fahrer durch dichtes Auffahren und Hupen genötigt, den Fahrstreifen zu räumen. Nach dem Überholen bremste der 26-Jährige den 28-Jährigen mehrfach grundlos aus. Die beiden Streithähne hätten sich dann in Landau an der Kreuzung Schlossstraße/Marienring an der roten Ampel erneut getroffen.

Nötigung und Sachbeschädigung

Für die Mitfahrer des 26-Jährigen war die Situation anscheinend noch nicht geklärt, so die Polizei. Sie stiegen aus dem VW und begaben sich zu dem vor ihnen stehenden Hyundai. Ein 24-Jähriger soll gegen den Außenspiegel des Hyundai geschlagen haben. Um der Situation zu entkommen, wollte der Hyundai-Fahrer zurücksetzen, stieß dabei jedoch gegen den VW und verursachte einen Sachschaden. Der Hyundai-Fahrer fuhr davon.

Die Polizei geht davon aus, dass sich der 26-jährige VW-Fahrer wegen Nötigung im Straßenverkehr und dessen 24-jähriger Mitfahrer wegen versuchter Sachbeschädigung strafrechtlich werden verantworten müssen. Die Polizei bittet Zeugen, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.