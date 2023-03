Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dreimal hat Xaver Jung Anlauf genommen. Jedes Mal ist der Kommunalpolitiker aus Rammelsbach im Kampf um das Direktmandat knapp an Gustav Herzog (SPD) gescheitert. Nun tritt Herzog nicht mehr an. Druck, so sagt der 59-jährige Jung, spüre er deshalb aber nicht. Er sei gelassener geworden.

Nein, Berufspolitiker habe er nie werden wollen – obwohl oder gerade weil er bereits mit 22 in den Ortsgemeinderat seiner Heimatgemeinde gewählt wurde. Die Ämter, die er auf kommunaler Ebene