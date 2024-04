Und wieder kann eine Gemeinde einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen: In Selchenbach fällt der Nachtragshaushalt positiv aus. Weitere Steuererhöhungen sind nicht vorgesehen. Größere Investitionen wird es dennoch nicht geben.

Der Doppelhaushalt 2023/2024 war schon beschlossen, allerdings sei der aktuelle Plan von der Kreisverwaltung als „nichts rechtskonform“ beanstandet worden, informierte der Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung, Norman Kennel, in der Sitzung des Gemeinderats. Daher hatten die Ratsmitglieder über einen Nachtragshaushalt zu entscheiden. Darin konnte nun im Finanzhaushalt ein Plus von rund 11.000 Euro dargestellt werden, zuvor hatte es ein Minus von 13.500 Euro gegeben. Das knappe Plus reiche aus, um am Friedhof die Neugestaltung mit neuen Grabfeldern zu bezahlen, sagte Kennel. Ferner sehe der Haushalt einen Beitrag zur Kita Konken in Höhe von 40.000 Euro vor.