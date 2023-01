Schon mehr als einmal war es angekündigt, jetzt rollen tatsächlich die Bagger: Die Hochspeyerer Bundesstraße 48 wird ausgebaut. Aber noch eine ganze Reihe von weiteren Strecken muss im Kreis auf Vordermann gebracht werden. Was ist für dieses Jahr unter der Regie des Landesbetriebs Mobilität geplant?

Entsetzen beim Kaiserslauterer Schwimmsportklub (KSK) und bei der DLRG-Ortsgruppe Kaiserslautern: Geht es nach der Stadtverwaltung, sollen sie ab September viel mehr für die Miete in den Kaiserslauterer Lehrbädern bezahlen. Was ist passiert?

Zum Auftakt der Rückrunde ist der 1. FC Kaiserslautern bei Hannover 96 gefordert. Wie werden sich die Roten Teufel in dieser Partie schlagen, und wie stehen ihre Chancen, in dieser Saison den ersehnten Aufstieg in die Erste Bundesliga zu schaffen? Fünf bekannte Lauterer Trainer und ein leidenschaftlicher FCK-Fan geben ihre Einschätzung.

Auf die Schulbank: Wegen umfangreicher Baumaßnahmen findet der Unterricht für die 830 Schüler des Sickingen-Gymnasiums voraussichtlich bis zum Sommer 2026 an zwei Standorten statt. Im Schulgebäude der ehemaligen Realschule in Wallhalben ist bis dahin die Oberstufe zuhause.

Auf der Lautertalbahnstrecke von Kaiserslautern nach Lauterecken fallen seit längerer Zeit immer wieder viele Züge aus, tageweise wird der Verkehr ganz eingestellt. Aber auch der Schienenersatzverkehr läuft alles andere als reibungslos. Auf unseren Leseraufruf haben sich einige genervte Bahnkunden gemeldet.