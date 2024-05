Weil sie von einem überholenden Fahrzeug gestreift wurde, stürzte eine Fahrradfahrerin am frühen Samstagmorgen in der Innenstadt und verletzte sich an der Hand. Die 32-Jährige war laut Polizei gegen 4.10 Uhr in der Wormser Straße Richtung Rathausplatz unterwegs. Zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden können.