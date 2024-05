Weil ein 33-jähriger Frankenthaler am Steuer sein Mobiltelefon nutzte, kam es am Freitagabend an der Kreuzung Berliner Straße / Peter-Rosegger-Straße zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden. Das teilt die Polizei mit, die sich auf eigene Angaben des Mannes bezieht. Der Frankenthaler war laut Bericht trotz rotem Signal über die Ampel gefahren und mit einem von links kommenden Fahrzeug kollidiert, das Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Fahrzeug des 33-Jährigen. Sowohl er, als auch die 56-Jährige Fahrerin des zweiten Wagens wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten in umliegenden Krankenhäusern medizinisch versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme hatte die Feuerwehr Frankenthal die Berliner Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei weist darauf hin, dass Strafen für die Handynutzung im Straßenverkehr in den zurückliegenden Jahren verschärft und auf alle elektronischen alle Kommunikationsmittel wie Tablets und Laptops ausgeweitet wurden. Am Steuer eines Kraftfahrzeugs werden 100 Euro fällig und es gibt einen Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Wird durch das Benutzen des Handys ein Unfall verursacht, drohen 200 Euro Bußgeld, zwei Punkte sowie ein Monat Fahrverbot. Das Verbot gilt auch für Fahrradfahrer. Sie müssen 55 Euro zahlen, wenn sie beim Telefonieren oder mit dem Smartphone in der Hand beim Fahren erwischt werden.