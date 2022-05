Seit Anfang April hat Rainer Grüner, Vorstand des Gemeinschaftsunternehmens Stadtentwässerung und WVE, die Geschäftsleitung der Pfaff-Entwicklungsgesellschaft (PEG) übernommen. „Es geht voran“, sagt er. Bis Ende des Jahres soll die Lina-Pfaff-Achse, die vom Hauptportal bis zum alten Kesselhaus führt, erschlossen sein. Die Finanzierung bereitet ihm Sorgen.

Das Wetter hätte zur Saisoneröffnung im Kaiserslauterer Warmfreibad am Samstag kaum besser sein können. Wie vor Corona ist der Besuch wieder völlig ohne Einschränkungen möglich. Die Stammschwimmer ließen es sich natürlich nicht nehmen, gleich am ersten Tag ihre Bahnen zu ziehen.

Wir starten unseren „Countdown zur Relegation“: Der FCK hat seine bisher beste Drittliga-Saison gespielt. Und sie ist noch nicht vorbei, die Saison geht mit den beiden Relegationsspielen gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden in die Verlängerung. Der ehemalige FCK-Profi Dieter Kitzmann glaubt fest daran, dass die Roten Teufel in der kommenden Saison Zweitliga-Luft schnuppern. Noch fünf Tage bis zum ersten großen Spiel.

Bei einem Unfall auf Landstraße 500 bei Trippstadt ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht geriet der 19-jährige Saarländer in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Und bereits am Freitagnachmittag ist ein 81-jähriger Fahrradfahrer laut Polizei bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Bruchmühlbacher Ortsteil Vogelbach schwer verletzt worden.

Glimpflich ausgegangen ist dagegen eine unnötige Aktion: Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis, dass zwei Jugendliche einen Gullydeckel in der Tannenstraße ausgehoben haben und weiter in Richtung Barbarossastraße gelaufen seien. Jetzt werden Zeugen gesucht.