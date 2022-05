Das Wetter hätte zur Saisoneröffnung im Warmfreibad am Samstag kaum besser sein können. Wie vor Corona ist der Besuch wieder völlig ohne Einschränkungen möglich. Die Stammschwimmer ließen es sich natürlich nicht nehmen, gleich am ersten Tag ihre Bahnen zu ziehen.

Warum erst lange überlegen und vorsichtig die Wassertemperatur ertasten? Wenn das Wetter gleich am ersten Badetag so herrlich ist wie am Samstag, haben selbst die frühen Badegäste im Warmfreibad keine andere Wahl, als direkt loszulegen.

Einige Dutzend Stammgäste hatten sich bereits zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung der Freibadsaison ihre Dauerkarten besorgt. Keine Zugangsbeschränkung, keine Voranmeldung, alles wieder ganz so wie vor Corona-Zeiten: Die Mitarbeiterinnen in der Kasse bestätigten es nur zu gerne. Bei den Besuchern war die Freude über die Nachricht und auch über die Wiederbegegnung groß.

„Endlich wieder schwimmen, endlich wieder Freibad und Sonne“: Nach einer überaus herzlichen Begrüßung zwischen Sandra und Ottwin am Kassenhäuschen hatte Letzterer nur noch ein einziges Anliegen – nämlich, dass sein Stammplätzchen noch frei ist.

Nach zwei Stunden ist schon gut was los

Zwei Stunden nach der Eröffnung herrschte im Bad zwar noch nicht der Riesenandrang, wie die städtischen Fachangestellten für Bäderbetriebe untereinander feststellten. Aber vor allem im Nichtschwimmerbecken war schon einiges los. Dort tobten sich nicht nur Kinder und Jugendliche aus: Mit den mitgebrachten Bällen testeten auch zwei „ältere Teenager“ ihre Kondition aus.

Bau-AG-Vorstand Thomas Bauer hatte um die Uhrzeit seine ersten Runden bereits hinter sich gebracht. 2000 Meter habe er zurückgelegt, berichtete er und will auch an den nächsten Wochenenden – sofern möglich – immer wieder zum Schwimmen kommen. „Die 50-Meter-Bahn ist nach den Monaten im Hallenbad eher ungewohnt“, fand ein junger Mann, der innerhalb von 45 Minuten ebenfalls bereits zwei Kilometer geschwommen war. Die breite, großzügig über zwei der ursprünglichen Spuren angelegte Bahn hatte ihm dazu mehr als hinreichend Raum gelassen.

Stammschwimmer haben den Start herbeigesehnt

Bei vorerst noch zwei Grad unter der geplanten Wassertemperatur von 24 Grad waren auch auf den anderen Bahnen ambitionierte Schwimmer und Schwimmerinnen unterwegs. Rita Hartmann, die, wie sie berichtete, seit 35 Jahren immer morgens im Warmfreibad ihre Bahnen zieht, arbeitete sich am ersten Tag an ihre gewohnte 1000-Meter-Strecke heran. Heidi Steiner-Plüss, eine andere Stammschwimmerin, hatte die vorerst 400 Meter hinter sich gebracht und war für den Anfang zufrieden.

Zum Auftakt der städtischen Freibadsaison war auch Ludwig Steiner, Referatsleiter Jugend und Sport, ins Warmfreibad gekommen. Leider selbst ohne Badesachen, wie er bald bedauerte. „Alles tipptopp in Ordnung“, fand er nach einem Rundblick über die Becken und das grüne Drumherum. Insgesamt sei die Anlage jedoch in die Jahre gekommen; vor allem die Technik sei veraltet, stellte er fest.